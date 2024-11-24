Circuit de Lolmie Lendou-en-Quercy Lot
Circuit de Lolmie Lendou-en-Quercy Lot vendredi 1 août 2025.
Circuit de Lolmie
Circuit de Lolmie Lolmie 46800 Lendou-en-Quercy Lot Occitanie
Durée : Distance : 6.0 Tarif :
Cette balade entre la vallée du Lendou et le plateau offre un contraste intéressant entre les points de vues sur la polyculture pratiquée par les agriculteurs dont celle du melon du Quercy, et la végétation méditerranéenne de ce coin de Quercy Blanc.
Les melons de la famille des cucurbitacées sont rarement aussi gorgés de parfums que dans le Quercy. Plus que la variété, il semble que ce soit le terroir qui fait la différence. Les sols de coteaux argilo-calcaire du sud du Lot bénéficient en effet d’une excellente capacité de rétention d’eau. Par ailleurs, les feuillets d’argile ont la faculté de transmettre à la plante des éléments minéraux favorisant une grande richesse de parfums.
English : Circuit de Lolmie
This walk taking you from the Lendou valley up to the plateau provides an interesting contrast between the views over the mixed farming practised here, including the cultivation of Quercy melons, and the Mediterranean-type wild vegetation of this corner of the Quercy Blanc.
Deutsch :
Diese Wanderung zwischen dem Lendou-Tal und dem Plateau bietet einen interessanten Kontrast zwischen den Ausblicken auf den von den Landwirten betriebenen Mischanbau, darunter den der Quercy-Melone, und der mediterranen Vegetation in dieser Ecke des Quercy Blanc.
Selten sind die Melonen aus der Familie der Kürbisgewächse so mit Aromen durchtränkt wie im Quercy. Mehr noch als die Sorte scheint es das Terroir zu sein, das den Unterschied macht. Die lehm- und kalkhaltigen Hangböden im Süden des Lot verfügen nämlich über eine hervorragende Wasserspeicherkapazität. Außerdem können die Tonblätter Mineralstoffe an die Pflanze abgeben, die einen großen Reichtum an Aromen begünstigen.
Italiano :
Questa passeggiata tra la valle del Lendou e l’altopiano offre un interessante contrasto tra la vista dell’agricoltura mista praticata dai contadini, tra cui quella del melone del Quercy, e la vegetazione mediterranea di questo angolo del Quercy Blanc.
I meloni della famiglia delle cucurbitacee sono raramente così ricchi di sapore come in Quercy. Più che la varietà, sembra che sia il terreno a fare la differenza. I terreni collinari argillo-calcarei del lotto meridionale hanno un’eccellente capacità di ritenzione idrica. Inoltre, i fogli di argilla hanno la capacità di trasmettere elementi minerali alla pianta, favorendo una grande ricchezza di profumi.
Español :
Este paseo entre el valle de Lendou y la meseta ofrece un interesante contraste entre las vistas de la agricultura mixta practicada por los agricultores, incluida la del melón del Quercy, y la vegetación mediterránea de este rincón del Quercy Blanco.
Los melones de la familia de las cucurbitáceas rara vez son tan sabrosos como en Quercy. Más que la variedad, parece que es el suelo el que marca la diferencia. Los suelos arcillosos-calcáreos de las laderas del sur del Lote tienen una excelente capacidad de retención de agua. Además, las láminas de arcilla tienen la capacidad de transmitir elementos minerales a la planta, lo que favorece una gran riqueza de perfumes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme (ADT du Lot)