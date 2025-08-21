Circuit de randonnée Boucle de la vallée de la cure Dun-les-Places Nièvre
vendredi 1 mai 2026.
Circuit de randonnée Boucle de la vallée de la cure A pieds Difficile
Place de l'église 58230 Dun-les-Places Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 25000.0
Cette boucle longe la rive droite de la Cure et passe par le Rocher de la Pérouse qui offre un large panorama sur le Morvan.
English :
This loop follows the right bank of the Cure and passes by the Rocher de la Pérouse, which offers a panoramic view of the Morvan.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt am rechten Ufer des Flusses Cure entlang und am Rocher de la Pérouse vorbei, der einen weiten Blick über den Morvan bietet.
Italiano :
Questo anello si snoda lungo la riva destra della Cure e passa accanto al Rocher de la Pérouse, che offre un’ampia vista panoramica sul Morvan.
Español :
Este bucle discurre por la orilla derecha del Cure y pasa por el Rocher de la Pérouse, que ofrece una amplia vista panorámica del Morvan.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-27 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data