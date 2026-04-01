Le mouvement et le chant par le jeu salle des fêtes Dun-les-Places

Dun-les-Places

Le mouvement et le chant par le jeu

salle des fêtes Le bourg Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 16:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le mouvement et le chant par le jeu De 9h à 16h30 à la salle des fêtes de Dun les Places. Atelier découverte avec Mumu, accessible à tous, places limitées. .

salle des fêtes Le bourg Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 77 38 15 mumu.moisset@gmail.com

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English : Le mouvement et le chant par le jeu

L’événement Le mouvement et le chant par le jeu Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs