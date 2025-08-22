Circuit de VTT Boucle n°5 DE DUN-LES-PLACES Dun-les-Places Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°5 DE DUN-LES-PLACES En VTT assistance électrique Difficile

Circuit de VTT Boucle n°5 DE DUN-LES-PLACES Place de l’église 58230 Dun-les-Places Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 23000.0

Dun-les-Places, paisible village niché au cœur du Parc naturel régional du Morvan, offre un cadre idéal pour les passionnés de VTT en quête d’aventures et de découvertes. Avec ses sentiers variés traversant les paysages préservés du Morvan, ses chemins forestiers ombragés et ses panoramas à couper le souffle, cette région est un véritable paradis pour les amateurs de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Dun-les-Places, a peaceful village nestled in the heart of the Morvan Regional Nature Park, offers the ideal setting for mountain bike enthusiasts in search of adventure and discovery. With its varied trails through the unspoilt Morvan countryside, shady forest paths and breathtaking panoramas, this region is a paradise for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Dun-les-Places, ein friedliches Dorf im Herzen des regionalen Naturparks Morvan, bietet einen idealen Rahmen für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Abenteuern und Entdeckungen sind. Mit seinen abwechslungsreichen Wegen durch die unberührte Landschaft des Morvan, schattigen Waldwegen und atemberaubenden Panoramen ist diese Region ein wahres Paradies für Liebhaber von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Dun-les-Places, un tranquillo villaggio immerso nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, offre l’ambiente ideale per gli appassionati di mountain bike in cerca di avventure e scoperte. Con i suoi percorsi variegati attraverso l’incontaminata campagna del Morvan, i suoi sentieri forestali ombreggiati e i suoi panorami mozzafiato, questa regione è un vero paradiso per gli amanti della bicicletta fuoristrada.

Español :

Dun-les-Places, tranquilo pueblo enclavado en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, ofrece el marco ideal para los aficionados a la bicicleta de montaña en busca de aventuras y descubrimientos. Con sus variados senderos a través de la naturaleza virgen de Morvan, sus sombreados caminos forestales y sus impresionantes panoramas, esta región es un auténtico paraíso para los amantes de la bicicleta todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data