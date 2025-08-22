Circuit de randonnée Boucle du dolmen Chevresse Saint-Brisson Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du dolmen Chevresse A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle du dolmen Chevresse Parking de la Maison du Parc à St Brisson 58230 Saint-Brisson Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Boucle de 11km, balisée en jaune, dont le départ est situé Maison du Parc. Majoritairement située en sous bois cette randonnée est assez physique avec de jolis dénivelés

http://rando.parcdumorvan.org/ +33 3 86 78 79 57

English :

An 11km loop, marked out in yellow, starting from the Maison du Parc. Mostly located in the undergrowth, this hike is quite physical, with some nice gradients

Deutsch :

Ein 11 km langer Rundweg mit gelben Markierungen, der am Maison du Parc beginnt. Die Wanderung verläuft größtenteils im Unterholz und ist ziemlich körperlich anstrengend mit schönen Höhenunterschieden

Italiano :

Un anello di 11 km, segnalato in giallo, che parte dalla Maison du Parc. La maggior parte del percorso si svolge nel sottobosco ed è abbastanza faticoso, con alcune pendenze importanti

Español :

Un bucle de 11 km, señalizado en amarillo, que parte de la Maison du Parc. La mayor parte del recorrido transcurre entre maleza y es bastante agotador, con algunas pendientes pronunciadas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data