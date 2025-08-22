Circuit de randonnée Boucle du maquis de Chaumard Montigny-en-Morvan Nièvre

Circuit de randonnée Boucle du maquis de Chaumard A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Boucle du maquis de Chaumard Place de la mairie 58120 Montigny-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Partez en direction de la fontaine St Pierre, où avaient lieu jusqu’au milieu du XXe siècle, des processions pour invoquer la pluie. Un peu plus loin, vous emprunterez le GR de Pays qui fait le Tour du Morvan. Cette grande randonnée de 220 km vous emmène à la découverte de notre massif granitique à travers ses sommets et aux abords de ses grands lacs. Un défi à inscrire sur votre liste des randos à faire.

Difficulté moyenne

http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

Head off in the direction of the St Pierre fountain, where until the middle of the 20th century, processions were held to invoke the rain. A little further on, you’ll come to the GR de Pays, which takes you around the Morvan. This 220 km hike takes you through our granite massif, across its peaks and around its great lakes. A challenge to put on your hiking to-do list.

Deutsch :

Gehen Sie in Richtung des Brunnens St. Pierre, wo bis Mitte des 20. Jahrhunderts Prozessionen stattfanden, um Regen zu beschwören. Ein Stück weiter folgen Sie dem GR de Pays, der rund um den Morvan führt. Diese 220 km lange Wanderung führt Sie durch unser Granitmassiv, über seine Gipfel und an seinen großen Seen vorbei. Eine Herausforderung, die Sie auf Ihre Liste der zu unternehmenden Wanderungen setzen sollten.

Italiano :

Dirigetevi verso la fontana di St Pierre, dove fino alla metà del XX secolo si tenevano processioni per invocare la pioggia. Un po’ più avanti, prenderete il GR de Pays, che si snoda intorno al Morvan. Questo percorso di 220 km vi porterà alla scoperta del nostro massiccio granitico, delle sue cime e delle rive dei suoi grandi laghi. Una sfida da inserire nella lista delle escursioni da fare.

Español :

Diríjase en dirección a la fuente de St Pierre, donde hasta mediados del siglo XX se celebraban procesiones para invocar la lluvia. Un poco más adelante, tomará el GR de Pays, que bordea el Morvan. Este sendero de 220 km le llevará a descubrir nuestro macizo granítico, sus cumbres y las orillas de sus grandes lagos. Todo un reto para apuntar en su lista de excursiones pendientes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data