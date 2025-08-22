Circuit de randonnée Les rives du petit lac de Pannecière Montigny-en-Morvan Nièvre

Circuit de randonnée Les rives du petit lac de Pannecière A pieds Difficulté moyenne

Circuit de randonnée Les rives du petit lac de Pannecière Place de l’église 58120 Montigny-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Cette balade tout près du plus grand des lacs du Morvan fait découvrir un riche patrimoine et de beaux points de vue sur la campagne morvandelle.

http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74

English :

This walk near the Morvan’s largest lake reveals a rich heritage and beautiful views over the Morvan countryside.

Deutsch :

Diese Wanderung ganz in der Nähe des größten der Seen des Morvan führt Sie zu einem reichen Kulturerbe und schönen Aussichtspunkten auf die Landschaft des Morvan.

Italiano :

Questa passeggiata vicino al lago più grande del Morvan rivela un ricco patrimonio e splendide viste sulla campagna del Morvan.

Español :

Este paseo cerca del lago más grande de Morvan revela un rico patrimonio y hermosas vistas sobre la campiña morvanesa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data