Circuit de randonnée Les rives du petit lac de Pannecière Montigny-en-Morvan Nièvre
Circuit de randonnée Les rives du petit lac de Pannecière Montigny-en-Morvan Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Circuit de randonnée Les rives du petit lac de Pannecière A pieds Difficulté moyenne
Circuit de randonnée Les rives du petit lac de Pannecière Place de l’église 58120 Montigny-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Cette balade tout près du plus grand des lacs du Morvan fait découvrir un riche patrimoine et de beaux points de vue sur la campagne morvandelle.
Difficulté moyenne
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74
English :
This walk near the Morvan’s largest lake reveals a rich heritage and beautiful views over the Morvan countryside.
Deutsch :
Diese Wanderung ganz in der Nähe des größten der Seen des Morvan führt Sie zu einem reichen Kulturerbe und schönen Aussichtspunkten auf die Landschaft des Morvan.
Italiano :
Questa passeggiata vicino al lago più grande del Morvan rivela un ricco patrimonio e splendide viste sulla campagna del Morvan.
Español :
Este paseo cerca del lago más grande de Morvan revela un rico patrimonio y hermosas vistas sobre la campiña morvanesa.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data