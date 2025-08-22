Circuit de randonnée Les rives de Pannecière Montigny-en-Morvan Nièvre

Circuit de randonnée Les rives de Pannecière A pieds Facile

Vous démarrez votre balade au bourg de Montigny-en-Morvan. Comme beaucoup de villages du Morvan, les plus anciennes traces de civilisation remontent à l’époque gallo-romaine. Avant d’aborder les rives du lac de Pannecière, vous traversez le hameau de Bonin.

You start your walk in the village of Montigny-en-Morvan. Like many Morvan villages, the oldest traces of civilization date back to Gallo-Roman times. Before approaching the shores of Lac de Pannecière, you pass through the hamlet of Bonin.

Sie beginnen Ihre Wanderung in der Ortschaft Montigny-en-Morvan. Wie in vielen Dörfern des Morvan reichen die ältesten Spuren der Zivilisation bis in die gallo-römische Zeit zurück. Bevor Sie an die Ufer des Sees von Pannecière gelangen, durchqueren Sie den Weiler Bonin.

La passeggiata inizia nel villaggio di Montigny-en-Morvan. Come molti villaggi del Morvan, le tracce più antiche di civiltà risalgono all’epoca gallo-romana. Prima di avvicinarsi alle rive del Lac de Pannecière, si attraversa la frazione di Bonin.

Comenzará su paseo en el pueblo de Montigny-en-Morvan. Como muchos pueblos del Morvan, los vestigios más antiguos de civilización se remontan a la época galo-romana. Antes de llegar a las orillas del lago de Pannecière, atravesará la aldea de Bonin.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data