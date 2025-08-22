Circuit de randonnée Circuit des trois bourgs Rou-Marson Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Circuit des trois bourgs

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Circuit des trois bourgs 49400 Rou-Marson Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 15300.0 Tarif :

Sentier botanique, fontaine, bois, invitent à découvrir les charmes secrets de ce paisible village.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A botanical trail, a fountain and woods invite you to discover the secret charms of this peaceful village.

Deutsch :

Botanischer Pfad, Brunnen und Wälder laden dazu ein, den geheimen Charme dieses friedlichen Dorfes zu entdecken.

Italiano :

Un sentiero botanico, una fontana e un bosco invitano a scoprire il fascino segreto di questo tranquillo villaggio.

Español :

Un sendero botánico, una fuente y un bosque invitan a descubrir los encantos secretos de este tranquilo pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime