Saumur Complet Verrie
Saumur Complet Verrie jeudi 30 avril 2026.
Saumur Complet
Verrie Maine-et-Loire
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-03
2026-04-30
Evénement sportif international.
Retrouvez les meilleurs cavaliers de ce triathlon équestre avec du dressage le jeudi et vendredi et du cross et jumping le week-end ! De nombreuses animations pour tous les âges vous attendent, un village exposants et des concerts agrémentent également le programme de cet événement de haut-niveau. Venez flâner à l’Hippodrome de Verrie et profitez d’un moment en famille ou entre amis !
PRECISIONS HORAIRES
Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026. .
Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 36 37 comite@saumur.org
English :
International sports event.
German :
Internationales Sportereignis.
Italiano :
Evento sportivo internazionale.
Espanol :
Evento deportivo internacional.
