Saumur Complet

Verrie Maine-et-Loire

Début : 2026-04-30

fin : 2026-05-03

2026-04-30

Evénement sportif international.

Retrouvez les meilleurs cavaliers de ce triathlon équestre avec du dressage le jeudi et vendredi et du cross et jumping le week-end ! De nombreuses animations pour tous les âges vous attendent, un village exposants et des concerts agrémentent également le programme de cet événement de haut-niveau. Venez flâner à l’Hippodrome de Verrie et profitez d’un moment en famille ou entre amis !

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai 2026. .

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 36 37 comite@saumur.org

English :

International sports event.

German :

Internationales Sportereignis.

Italiano :

Evento sportivo internazionale.

Espanol :

Evento deportivo internacional.

