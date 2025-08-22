Circuit de randonnée Circuit des trois bourgs Variante Rou-Marson Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Circuit des trois bourgs Variante

Circuit de randonnée Circuit des trois bourgs Variante 49400 Rou-Marson Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 7800.0

Sentier botanique, fontaine, bois, invitent à découvrir les charmes secrets de ce paisible village. Ce parcours est une version plus courte du sentier Circuit des trois bourgs , long de 15.9 km.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Botanical trails, fountains and woods invite you to discover the secret charms of this peaceful village. This trail is a shorter version of the 15.9 km Circuit des trois bourgs .

Deutsch :

Botanischer Pfad, Brunnen und Wälder laden dazu ein, den geheimen Charme dieses friedlichen Dorfes zu entdecken. Dieser Weg ist eine kürzere Version des 15,9 km langen Pfades Circuit des trois bourgs (Rundweg der drei Dörfer).

Italiano :

Un sentiero botanico, una fontana e un bosco invitano a scoprire il fascino segreto di questo tranquillo villaggio. Questo percorso è una versione più breve del Circuit des trois bourgs di 15,9 km.

Español :

Un sendero botánico, una fuente y un bosque le invitan a descubrir los encantos secretos de este tranquilo pueblo. Este sendero es una versión más corta del Circuit des trois bourgs de 15,9 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime