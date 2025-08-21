Circuit de randonnée la boucle de Bazoches Bazoches Nièvre
Durée : Distance : 10000.0
Au détour d’un sentier, profitez d’une splendide vue panoramique sur le Château de Bazoches.
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 86 22 82 74
English :
Take a bend in the path and enjoy a splendid panoramic view of the Château de Bazoches.
Deutsch :
Genießen Sie an der Ecke eines Pfades einen herrlichen Panoramablick auf das Schloss von Bazoches.
Italiano :
Alla curva del sentiero, si gode di una splendida vista panoramica sul Castello di Bazoches.
Español :
En la curva del camino, disfrute de una espléndida vista panorámica del castillo de Bazoches.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data