Circuit de randonnée la boucle de Bazoches Bazoches Nièvre

Au détour d’un sentier, profitez d’une splendide vue panoramique sur le Château de Bazoches.
http://www.morvansommetsetgrandslacs.com/   +33 3 86 22 82 74

English :

Take a bend in the path and enjoy a splendid panoramic view of the Château de Bazoches.

Deutsch :

Genießen Sie an der Ecke eines Pfades einen herrlichen Panoramablick auf das Schloss von Bazoches.

Italiano :

Alla curva del sentiero, si gode di una splendida vista panoramica sul Castello di Bazoches.

Español :

En la curva del camino, disfrute de una espléndida vista panorámica del castillo de Bazoches.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data