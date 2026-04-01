La Rose d’Avril RDV Parking du château de Bazoches Bazoches

Bazoches

La Rose d’Avril

RDV Parking du château de Bazoches Le bourg Bazoches Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Rendez vous au parking du château de Bazoches pour 7 km au profit de Foutu Cancer 58 .

RDV Parking du château de Bazoches Le bourg Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 43 55 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Rose d’Avril

L’événement La Rose d’Avril Bazoches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs