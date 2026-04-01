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La Rose d’Avril RDV Parking du château de Bazoches Bazoches

La Rose d’Avril RDV Parking du château de Bazoches Bazoches

La Rose d’Avril RDV Parking du château de Bazoches Bazoches samedi 25 avril 2026.

Lieu : RDV Parking du château de Bazoches

Adresse : Le bourg

Ville : 58190 Bazoches

Département : Nièvre

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bazoches

La Rose d’Avril

RDV Parking du château de Bazoches Le bourg Bazoches Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Rendez vous au parking du château de Bazoches pour 7 km au profit de Foutu Cancer 58   .

RDV Parking du château de Bazoches Le bourg Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 43 55 03 

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English : La Rose d’Avril

L’événement La Rose d’Avril Bazoches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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