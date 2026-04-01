La Rose d’Avril RDV Parking du château de Bazoches Bazoches
La Rose d’Avril RDV Parking du château de Bazoches Bazoches samedi 25 avril 2026.
Bazoches
La Rose d’Avril
RDV Parking du château de Bazoches Le bourg Bazoches Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Rendez vous au parking du château de Bazoches pour 7 km au profit de Foutu Cancer 58 .
RDV Parking du château de Bazoches Le bourg Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 43 55 03
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English : La Rose d’Avril
L’événement La Rose d’Avril Bazoches a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs