Circuit de randonnée Vernantes Vernantes Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Vernantes

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Vernantes 49390 Vernantes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 13100.0 Tarif :

Circuit en sous-bois offrant plusieurs perspectives sur le village de Vernantes.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

An undergrowth trail offering several views of the village of Vernantes.

Deutsch :

Rundgang durch das Unterholz, der mehrere Perspektiven auf das Dorf Vernantes bietet.

Italiano :

Un sentiero nel sottobosco che offre diverse vedute del villaggio di Vernantes.

Español :

Un sendero entre la maleza que ofrece varias vistas del pueblo de Vernantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Anjou tourime