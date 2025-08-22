Circuit de randonnée Vernantes Vernantes Maine-et-Loire
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit de randonnée Vernantes 49390 Vernantes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Circuit en sous-bois offrant plusieurs perspectives sur le village de Vernantes.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
An undergrowth trail offering several views of the village of Vernantes.
Deutsch :
Rundgang durch das Unterholz, der mehrere Perspektiven auf das Dorf Vernantes bietet.
Italiano :
Un sentiero nel sottobosco che offre diverse vedute del villaggio di Vernantes.
Español :
Un sendero entre la maleza que ofrece varias vistas del pueblo de Vernantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Anjou tourime