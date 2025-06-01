Circuit Gravel N°17 -Vernantes Vernantes Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°17 -Vernantes Vernantes Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Durée : Distance : 69700.0 Tarif :

Circuit Gravel passant dans le village de Vernantes où vous pourrez profiter des passages ombragés du parcours pour vous rafraîchir.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Gravel circuit passing through the village of Vernantes, where you can take advantage of the shady sections of the course to cool off.

Deutsch :

Gravel-Route, die durch das Dorf Vernantes führt, wo Sie die schattigen Passagen der Strecke für eine Erfrischung nutzen können.

Italiano :

Il circuito Gravel passa per il villaggio di Vernantes, dove si può approfittare dei tratti ombreggiati del percorso per rinfrescarsi.

Español :

El circuito de grava pasa por el pueblo de Vernantes, donde podrá aprovechar los tramos sombreados de la ruta para refrescarse.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime