Circuit Gravel N°17 -Vernantes Vernantes Maine-et-Loire

Durée : Distance : 69700.0 Tarif :
Circuit Gravel passant dans le village de Vernantes où vous pourrez profiter des passages ombragés du parcours pour vous rafraîchir.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Gravel circuit passing through the village of Vernantes, where you can take advantage of the shady sections of the course to cool off.
Deutsch :
Gravel-Route, die durch das Dorf Vernantes führt, wo Sie die schattigen Passagen der Strecke für eine Erfrischung nutzen können.
Italiano :
Il circuito Gravel passa per il villaggio di Vernantes, dove si può approfittare dei tratti ombreggiati del percorso per rinfrescarsi.
Español :
El circuito de grava pasa por el pueblo de Vernantes, donde podrá aprovechar los tramos sombreados de la ruta para refrescarse.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime