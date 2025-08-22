Circuit Gravel N°5 Vernantes Vernantes Maine-et-Loire

Circuit Gravel N°5 Vernantes

Circuit Gravel N°5 Vernantes 49390 Vernantes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 37000.0 Tarif :

Au départ de Vernantes, ville unique par la présence de deux clochers, baladez vous entre village et forêt.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

Departing from Vernantes, a unique town with two bell towers, stroll between village and forest.

Deutsch :

Wandern Sie von Vernantes aus, einer Stadt, die durch ihre zwei Kirchtürme einzigartig ist, zwischen Dorf und Wald.

Italiano :

Partendo da Vernantes, una cittadina unica con due campanili, si passeggia tra il villaggio e la foresta.

Español :

Saliendo de Vernantes, un pueblo único con dos campanarios, pasee entre el pueblo y el bosque.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime