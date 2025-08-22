Circuit Gravel N°5 Vernantes Vernantes Maine-et-Loire
vendredi 1 mai 2026
Circuit Gravel N°5 Vernantes
49390 Vernantes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 37000.0 Tarif :
Au départ de Vernantes, ville unique par la présence de deux clochers, baladez vous entre village et forêt.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Departing from Vernantes, a unique town with two bell towers, stroll between village and forest.
Deutsch :
Wandern Sie von Vernantes aus, einer Stadt, die durch ihre zwei Kirchtürme einzigartig ist, zwischen Dorf und Wald.
Italiano :
Partendo da Vernantes, una cittadina unica con due campanili, si passeggia tra il villaggio e la foresta.
Español :
Saliendo de Vernantes, un pueblo único con dos campanarios, pasee entre el pueblo y el bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime