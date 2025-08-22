Circuit équestre de Vernantes Vernantes Maine-et-Loire
Circuit équestre de Vernantes Vernantes Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit équestre de Vernantes
Circuit équestre de Vernantes 49390 Vernantes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 37000.0 Tarif :
Circuit vallonné dans la forêt, situé à 19km au Nord-Est de Saumur.
https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60
English :
Undulating forest circuit, 19km northeast of Saumur.
Deutsch :
Hügelige Strecke durch den Wald, 19 km nordöstlich von Saumur gelegen.
Italiano :
Un circuito forestale ondulato situato a 19 km a nord-est di Saumur.
Español :
Un circuito forestal ondulado situado a 19 km al noreste de Saumur.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-23 par Anjou tourime