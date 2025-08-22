Circuit de Saby Mauroux Lot

Circuit de Saby

Circuit de Saby Cabanac 46700 Mauroux Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Ce circuit vous invite à travers ses différentes étapes, à remonter à l’époque médiévale mais aussi à découvrir des paysages sauvages, des sites naturels ou cultivés par la vigne.

L’église de Cabanac est un des joyaux de simplicité qui fleurirent pendant la période romane

English :

This tour takes you back to medieval times, but also to wild landscapes, natural sites and vineyards.

Cabanac church is one of the jewels of simplicity that flourished during the Romanesque period

Deutsch :

Diese Route lädt Sie mit ihren verschiedenen Etappen dazu ein, in die Zeit des Mittelalters zurückzukehren, aber auch wilde Landschaften, natürliche oder vom Weinbau kultivierte Orte zu entdecken.

Die Kirche von Cabanac ist eines der Juwelen der Einfachheit, die während der romanischen Periode blühten

Italiano :

Le varie tappe di questo percorso vi riporteranno all’epoca medievale, ma vi permetteranno anche di scoprire paesaggi selvaggi, siti naturali e zone viticole.

La chiesa di Cabanac è uno dei gioielli di semplicità fioriti durante il periodo romanico

Español :

Las distintas etapas de esta ruta le transportarán a la época medieval, pero también le permitirán descubrir paisajes salvajes, parajes naturales y zonas vitícolas.

La iglesia de Cabanac es una de las joyas de la sencillez que floreció durante el románico

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot