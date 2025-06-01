Circuit de ville Parcours de visite dans Dachstein Dachstein Bas-Rhin
Circuit de ville Parcours de visite dans Dachstein rue du Couvent 67120 Dachstein Bas-Rhin Grand Est
Durée : 60 Distance : 6000.0 Tarif :
Parcours dans le village médiévale de Dachstein
+33 3 88 38 11 61
English :
Walk through the medieval village of Dachstein
Deutsch :
Rundgang durch das mittelalterliche Dorf Dachstein
Italiano :
Passeggiata nel borgo medievale di Dachstein
Español :
Paseo por el pueblo medieval de Dachstein
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’informations touristique Alsace