Circuit de ville Parcours de visite dans Dachstein Dachstein Bas-Rhin

Circuit de ville Parcours de visite dans Dachstein rue du Couvent 67120 Dachstein Bas-Rhin Grand Est

Durée : 60 Distance : 6000.0 Tarif :

Parcours dans le village médiévale de Dachstein

+33 3 88 38 11 61

English :

Walk through the medieval village of Dachstein

Deutsch :

Rundgang durch das mittelalterliche Dorf Dachstein

Italiano :

Passeggiata nel borgo medievale di Dachstein

Español :

Paseo por el pueblo medieval de Dachstein

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-30 par Système d’informations touristique Alsace