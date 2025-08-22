Circuit de VTT Boucle n°5 d’Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan Nièvre

Circuit de VTT Boucle n°5 d’Alligny-en-Morvan En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Circuit de VTT Boucle n°5 d’Alligny-en-Morvan Parking du musée des nourrices 58230 Alligny-en-Morvan Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Alligny-en-Morvan, charmant village niché au cœur du Parc naturel régional du Morvan, offre un terrain de jeu exceptionnel pour les passionnés de VTT en quête d’aventure et de nature préservée. Avec ses sentiers serpentant à travers les collines boisées, ses chemins de traverse offrant des panoramas époustouflants et ses pistes techniques, cette région est un véritable paradis pour les adeptes de deux roues tout-terrain.

https://www.morvansommetsetgrandslacs.com/ +33 3 45 23 00 00

English :

Alligny-en-Morvan, a charming village nestled in the heart of the Morvan Regional Nature Park, offers an exceptional playground for mountain bike enthusiasts in search of adventure and unspoilt nature. With trails winding through wooded hills, byways offering breathtaking panoramas and technical tracks, this region is a paradise for off-road enthusiasts.

Deutsch :

Alligny-en-Morvan, ein charmantes Dorf im Herzen des regionalen Naturparks Morvan, bietet einen außergewöhnlichen Spielplatz für Mountainbike-Fans, die auf der Suche nach Abenteuer und unberührter Natur sind. Mit seinen Wegen, die sich durch die bewaldeten Hügel schlängeln, seinen Trampelpfaden mit atemberaubenden Panoramen und seinen technischen Trails ist diese Region ein wahres Paradies für Anhänger von geländegängigen Zweirädern.

Italiano :

Alligny-en-Morvan, un incantevole villaggio immerso nel cuore del Parco Naturale Regionale del Morvan, offre un parco giochi eccezionale per gli appassionati di mountain bike in cerca di avventura e natura incontaminata. Con sentieri che si snodano tra colline boscose, strade che offrono panorami mozzafiato e percorsi tecnici, questa regione è un paradiso per gli appassionati di fuoristrada.

Español :

Alligny-en-Morvan, encantador pueblo enclavado en el corazón del Parque Natural Regional de Morvan, ofrece un terreno de juego excepcional para los amantes de la bicicleta de montaña en busca de aventura y naturaleza virgen. Con senderos que serpentean por colinas boscosas, carreteras secundarias que ofrecen panoramas impresionantes y pistas técnicas, esta región es un auténtico paraíso para los amantes del todoterreno.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data