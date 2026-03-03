Printemps des Poètes Concours de poésie Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan

Printemps des Poètes Concours de poésie

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 19:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Participez au concours des Zaccros de la lecture d’Alligny-en-Morvan en écrivant un poème en toute liberté ! Envoyez vos poèmes jusqu’au 31 mars à biblioalligny@mailo.com

Les poèmes seront exposés dans les bibliothèques du réseau et soumis au vote du public.

Remise des prix vendredi 24 avril à 18h30 au musée des Nourrices d’Alligny. .

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté biblioalligny@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Printemps des Poètes Concours de poésie

L’événement Printemps des Poètes Concours de poésie Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)