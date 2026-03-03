Printemps des Poètes Concours de poésie Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan
Printemps des Poètes Concours de poésie Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance Publique Alligny-en-Morvan vendredi 24 avril 2026.
Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance Publique Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
2026-04-24 18:30:00
2026-04-24 19:30:00
2026-04-24
Participez au concours des Zaccros de la lecture d’Alligny-en-Morvan en écrivant un poème en toute liberté ! Envoyez vos poèmes jusqu’au 31 mars à biblioalligny@mailo.com
Les poèmes seront exposés dans les bibliothèques du réseau et soumis au vote du public.
Remise des prix vendredi 24 avril à 18h30 au musée des Nourrices d’Alligny. .
biblioalligny@mailo.com
