Circuit découverte de Mirmande Mirmande Drôme

Mirmande classé parmi les Plus Beaux Villages de France, joyau de la Vallée de la Drôme, se découvre en flânant dans ses nombreuses et pittoresques ruelles médiévales.
English :
Mirmande, one of France’s Most Beautiful Villages and a jewel in the Drôme Valley, can be discovered by strolling through its many picturesque medieval streets.
Deutsch :
Mirmande gehört zu den schönsten Dörfern Frankreichs und ist ein Juwel des Drôme-Tals. Entdecken Sie es, indem Sie durch seine zahlreichen malerischen mittelalterlichen Gassen schlendern.
Italiano :
Mirmande, classificato come uno dei Borghi più belli di Francia, è un gioiello della Valle della Drôme, che potrete scoprire passeggiando per le sue numerose e pittoresche stradine medievali.
Español :
Mirmande, clasificado como uno de los Pueblos más Bonitos de Francia, es una joya del Valle de la Drôme que podrá descubrir paseando por sus numerosas y pintorescas calles medievales.
