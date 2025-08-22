Circuit découverte des fabriques de draps de laine Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Circuit découverte des fabriques de draps de laine

Circuit découverte des fabriques de draps de laine Place Marcel Pastorelli 04170 Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez les fabriques de draps de laine, témoignage du passé industriel du village.

https://www.verdontourisme.com/ +33 4 92 89 02 39

English : Circuit découverte des fabriques de draps de laine

Discover the woollen cloth factories, testimony to the village’s industrial past.

Deutsch :

Entdecken Sie die Wolltuchfabriken, die von der industriellen Vergangenheit des Dorfes zeugen.

Italiano :

Scoprite le fabbriche di tessuti di lana, testimonianza del passato industriale del villaggio.

Español :

Descubra las fábricas de tejidos de lana, testimonio del pasado industrial del pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-29 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme