Route de la Lavande Argens St André-les-Alpes Barrême Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

Route de la Lavande Argens St André-les-Alpes Barrême Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence vendredi 1 août 2025.

Route de la Lavande Argens St André-les-Alpes Barrême

Route de la Lavande Argens St André-les-Alpes Barrême Argens 04170 Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Depuis le hameau d’Argens réputé pour sa lavande fine et la distillerie qu’on peut visiter, poursuivez une route qui fleure bon la Provence jusqu’à St André où les champs de lavande surplombent le Verdon puis direction le musée de la distillerie à Barrême

https://www.verdontourisme.com/ +33 4 92 89 02 39

English : Route de la Lavande Argens St André-les-Alpes Barrême

From the hamlet of Argens, renowned for its fine lavender and the distillery that can be visited, follow a road that smells of Provence to St André, where lavender fields overlook the Verdon, then head for the distillery museum in Barrême.

Deutsch :

Vom Weiler Argens, der für seinen feinen Lavendel bekannt ist und dessen Brennerei man besichtigen kann, geht es weiter auf einer Straße, die nach Provence riecht, bis nach St. André, wo die Lavendelfelder den Verdon überragen, und dann weiter zum Museum der Brennerei in Barrême

Italiano :

Dalla frazione di Argens, rinomata per la pregiata lavanda e per la distilleria visitabile, si segue una strada che profuma di Provenza fino a St André, dove i campi di lavanda si affacciano sul Verdon, per poi dirigersi verso il museo della distilleria a Barrême.

Español :

Desde la aldea de Argens, famosa por su fina lavanda y la destilería que se puede visitar, siga una carretera que huele a Provenza hasta St André, donde los campos de lavanda sobresalen del Verdon, y luego diríjase al museo de la destilería de Barrême

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme