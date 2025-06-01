Circuit des carrières (grande boucle) Élincourt-Sainte-Marguerite Oise

Circuit des carrières (grande boucle) Élincourt-Sainte-Marguerite Oise vendredi 1 août 2025.

Circuit des carrières (grande boucle) En VTT Difficile

Circuit des carrières (grande boucle) Base Nature et Randonnée 60157 Élincourt-Sainte-Marguerite Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 38000.0 Tarif :

Le circuit « Les carrières de la Grande Guerre », comme son nom l’indique, permettra la découverte d’anciennes carrières et souterrains militaires généralement visibles depuis certains chemins. Les carrières ne sont pas les seuls vestiges du conflit, les tranchées, trous d’obus, ruines sont toujours présents après 90 ans.

Vous traversez également le massif de Thiescourt un espace forestier escarpé au cœur de la Petite Suisse Picarde . Il offre de magnifiques panoramas sur la campagne environnante et sur les vallées du l’Oise, du Matz et de la Divette.

English : Circuit des carrières (grande boucle)

The circuit « The Quarries of the Great War », as its name suggests, will allow the discovery of old quarries and military undergrounds generally visible from certain paths. The quarries are not the only vestiges of the conflict, the trenches, shell holes, ruins are still present after 90 years.

You will also cross the Thiescourt massif: a steep forest area in the heart of the « Little Picardy Switzerland ». It offers magnificent panoramas over the surrounding countryside and the valleys of the Oise, Matz and Divette rivers.

Deutsch : Circuit des carrières (grande boucle)

Der Rundgang « Les carrières de la Grande Guerre » (Steinbrüche des Großen Krieges) wird, wie der Name schon sagt, die Entdeckung alter militärischer Steinbrüche und unterirdischer Gänge ermöglichen, die in der Regel von bestimmten Wegen aus sichtbar sind. Die Steinbrüche sind nicht die einzigen Überbleibsel des Konflikts, Schützengräben, Granatlöcher und Ruinen sind auch nach 90 Jahren noch vorhanden.

Sie durchqueren auch das Massif de Thiescourt: ein steiles Waldgebiet im Herzen der « Petite Suisse Picarde ». Es bietet herrliche Panoramablicke auf die umliegende Landschaft und die Täler der Oise, des Matz und der Divette.

Italiano :

Il circuito « Cave della Grande Guerra », come suggerisce il nome, permetterà di scoprire vecchie cave e cunicoli militari generalmente visibili da alcuni sentieri. Le cave non sono gli unici resti del conflitto: le trincee, le buche per le granate e le rovine sono ancora presenti dopo 90 anni.

Attraverserete anche il massiccio di Thiescourt: un’area forestale scoscesa nel cuore della « Petite Suisse Picarde ». Offre una magnifica vista sulla campagna circostante e sulle valli dell’Oise, del Matz e della Divette.

Español : Circuit des carrières (grande boucle)

El circuito « Canteras de la Gran Guerra », como su nombre indica, permitirá descubrir antiguas canteras y pasadizos militares subterráneos generalmente visibles desde algunos caminos. Las canteras no son los únicos vestigios del conflicto, las trincheras, los agujeros de los proyectiles y las ruinas siguen presentes después de 90 años.

También atravesará el macizo de Thiescourt: una zona forestal escarpada en el corazón de la « Petite Suisse Picarde ». Ofrece unas magníficas vistas de la campiña circundante y de los valles del Oise, Matz y Divette.

