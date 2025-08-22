Circuit des chavailles Clugnat Creuse
Circuit des chavailles Clugnat Creuse vendredi 1 mai 2026.
Circuit des chavailles A pieds Difficulté moyenne
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Circuit des chavailles plan d’eau de Clugnat route de Guéret 23270 Clugnat Creuse Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 15433.0 Tarif :
Difficulté moyenne
+33 5 55 65 50 90
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine