Circuit des crêtes Champniers Charente

Circuit des crêtes Champniers Charente vendredi 1 août 2025.

Circuit des crêtes

Circuit des crêtes Place de la chapelle 16430 Champniers Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce hameau aux senteurs épicées offre de superbes points de vues sur la campagne environnante, et sur la ville d’Angoulême.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

This spicy-scented hamlet offers superb views of the surrounding countryside and the town of Angoulême.

Deutsch :

Dieser Weiler mit seinen würzigen Düften bietet herrliche Ausblicke auf die umliegende Landschaft und auf die Stadt Angoulême.

Italiano :

Questo borgo dal profumo speziato offre una vista superba sulla campagna circostante e sulla città di Angoulême.

Español :

Esta aldea de aroma especiado ofrece magníficas vistas de la campiña circundante y de la ciudad de Angulema.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-18 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme