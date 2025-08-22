Circuit des lavoirs de Champniers Champniers Charente

Circuit des lavoirs de Champniers

Circuit des lavoirs de Champniers Le bourg 16430 Champniers Charente Nouvelle-Aquitaine

Ce sont huit beaux lavoirs et fontaines que vous pourrez découvrir tout au long de ce circuit très souvent ombragé, ainsi que de beaux panoramas du haut des puys . Entre cultures et espaces naturels, une mosaïque de couleurs s’offre à perte de vue.

English :

There are eight beautiful washhouses and fountains to discover along this often shady circuit, as well as beautiful panoramas from the top of the puys . Between crops and natural areas, a mosaic of colors stretches as far as the eye can see.

Deutsch :

Auf dieser oft schattigen Strecke können Sie acht schöne Waschhäuser und Brunnen entdecken und von den Puys aus schöne Panoramen genießen. Zwischen Kulturen und Naturgebieten bietet sich Ihnen ein Mosaik aus Farben, so weit das Auge reicht.

Italiano :

Lungo questo percorso, spesso ombreggiato, si possono scoprire otto splendidi lavatoi e fontane, oltre a panorami meravigliosi dall’alto dei puys . Tra coltivazioni e aree naturali, un mosaico di colori si estende a perdita d’occhio.

Español :

Hay ocho hermosos lavaderos y fuentes que descubrir a lo largo de esta ruta a menudo sombreada, así como bellos panoramas desde lo alto de los puys . Entre cultivos y espacios naturales, un mosaico de colores se extiende hasta donde alcanza la vista.

