Marche et déjeuner du 1er Mai salle sant esteve Champniers

Champniers

Marche et déjeuner du 1er Mai

salle sant esteve Rue des Autours Champniers Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le comité des fêtes de Champniers organise sa marche repas du 1 er mai. Une journée sportive, gourmande et conviviale.

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salle sant esteve Rue des Autours Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37 comitedesfetesdechampniers@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes de Champniers is organizing its May 1 lunch walk. A sporting, gourmet and convivial day.

L’événement Marche et déjeuner du 1er Mai Champniers a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême