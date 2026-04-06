Marche et déjeuner du 1er Mai salle sant esteve Champniers
Marche et déjeuner du 1er Mai salle sant esteve Champniers vendredi 1 mai 2026.
Champniers
Marche et déjeuner du 1er Mai
salle sant esteve Rue des Autours Champniers Charente
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le comité des fêtes de Champniers organise sa marche repas du 1 er mai. Une journée sportive, gourmande et conviviale.
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salle sant esteve Rue des Autours Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37 comitedesfetesdechampniers@gmail.com
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English :
The Comité des fêtes de Champniers is organizing its May 1 lunch walk. A sporting, gourmet and convivial day.
L’événement Marche et déjeuner du 1er Mai Champniers a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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