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Marche et déjeuner du 1er Mai salle sant esteve Champniers

Marche et déjeuner du 1er Mai salle sant esteve Champniers vendredi 1 mai 2026.

Lieu : salle sant esteve

Adresse : Rue des Autours

Ville : 16430 Champniers

Département : Charente

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 16 16 16

Champniers

Marche et déjeuner du 1er Mai

salle sant esteve Rue des Autours Champniers Charente

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Le comité des fêtes de Champniers organise sa marche repas du 1 er mai. Une journée sportive, gourmande et conviviale.
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salle sant esteve Rue des Autours Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 24 57 37  comitedesfetesdechampniers@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes de Champniers is organizing its May 1 lunch walk. A sporting, gourmet and convivial day.

L’événement Marche et déjeuner du 1er Mai Champniers a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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