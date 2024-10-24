Circuit des dix Épinal Vosges

Circuit des dix Épinal Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit des dix Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des dix Rue des soupirs 88000 Épinal Vosges Grand Est

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Merci au club vosgien pour la réalisation de cette randonnée et du travail fait par ses équipes tout au long de l’année pour baliser et entretenir ces chemins.

Balisage anneau vert

Agréable parcours urbain et suburbain traversant collines et forêts sous-vosgiennes avec magnifiques points de vue sur la ville.

A la sortie du parking, prendre à gauche le balisage o par la rue des Soupirs sur 50 m, puis monter les escaliers à gauche et prendre un peu plus loin à droite le chemin des Gardes. En haut des escaliers, vous débouchez sur un sentier en balcon qui vous permet de découvrir un beau panorama sur la ville et vous mène rue des Corvées. Montez à gauche sur 30 m, puis prenez à droite le chemin du Mont Carmel. Traversez le bois pour descendre la rue des Soupirs en direction de la Quarante Semaine. Suivez le balisage o pour arriver à la fontaine Guéry après être passé sous un pont en grès portant une ancienne voie ferrée qui desservait la ceinture fortifiée d’Épinal.

Depuis la fontaine, prendre à droite le sentier qui serpente au pied de roches en surplomb. Montez le coteau pour déboucher en crête à proximité d’une plate forme portant une antenne haute de 100 m.

Continuez sur la gauche pour arriver près d’une stèle érigée à la mémoire de résistants fusillés en 1944. Puis vous traversez longuement une forêt variée composée de hêtres, chênes, sapins, épicéas et pins sylvestres en suivant toujours le balisage o.

En sortant de la forêt, après la ferme, vous trouvez hors circuit, à 115 m à gauche, la croix des Pestiférés.

Reprendre le sentier à travers champs. A proximité d’une ancienne ferme, tournez à gauche sur une route pour ensuite prendre à droite le chemin qui vous ramène au point de départ via le point de vue, la rue de la Pelle et la ruelle du coteau.

Facile

https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/nos-circuits/circuits-des-dix-500606 +33 3 29 82 53 32

English :

Thank you to the Vosges club for the realization of this hike and the work done by its teams throughout the year to mark out and maintain these paths.

Green ring beaconing

Pleasant urban and suburban itinerary crossing hills and sub-Voscian forests with magnificent views of the city.

At the exit of the car park, turn left at the signposting o by the Rue des Soupirs for 50 m, then climb the stairs on the left and take a little further on the right the Chemin des Gardes. At the top of the stairs, you will find a path with a balcony which allows you to discover a beautiful panorama of the city and leads you to rue des Corvées. Go up on the left for 30 m, then take on the right the chemin du Mont Carmel. Cross the woods to go down the Rue des Soupirs in the direction of the Forty Week. Follow the signs o to arrive at the Guéry fountain after passing under a sandstone bridge carrying an old railroad that served the fortified belt of Épinal.

From the fountain, take the path on the right which winds at the foot of overhanging rocks. Climb the hillside to reach a ridge near a platform carrying a 100 m high antenna.

Continue on the left to arrive near a stele erected in memory of resistance fighters shot in 1944. Then you cross a varied forest of beeches, oaks, firs, spruces and Scots pines, always following the signposts o.

When you leave the forest, after the farm, you will find, 115 m to the left, the cross of the Pestiférés.

Take the path through the fields. Close to an old farm, turn left on a road and then take the path on the right which takes you back to the starting point via the viewpoint, the Rue de la Pelle and the hillside alley.

Deutsch :

Vielen Dank an den Club Vosgien für die Durchführung dieser Wanderung und die Arbeit, die seine Teams das ganze Jahr über leisten, um diese Wege zu markieren und instand zu halten.

Markierung grüner Ring

Angenehme Stadt- und Vorstadtwanderung durch die Hügel und Wälder der Untervogesen mit herrlichen Ausblicken auf die Stadt.

Nach dem Verlassen des Parkplatzes nehmen Sie links die Markierung o durch die Rue des Soupirs für 50 m, dann gehen Sie links die Treppe hinauf und biegen ein Stück weiter rechts in den Chemin des Gardes ein. Am oberen Ende der Treppe kommen Sie auf einen Balkonweg, der Ihnen einen schönen Blick auf die Stadt bietet und Sie in die Rue des Corvées führt. Gehen Sie links 30 m bergauf und biegen Sie dann rechts in den Chemin du Mont Carmel ein. Durchqueren Sie den Wald und gehen Sie die Rue des Soupirs in Richtung Quarante Semaine hinunter. Folgen Sie der Markierung o, um zum Brunnen Guéry zu gelangen, nachdem Sie unter einer Sandsteinbrücke hindurchgegangen sind, die eine alte Eisenbahnlinie trägt, die den Festungsgürtel von Épinal bediente.

Vom Brunnen aus nehmen Sie rechts den Weg, der sich am Fuße überhängender Felsen entlang schlängelt. Gehen Sie den Hang hinauf und münden Sie auf dem Kamm in der Nähe einer Plattform, die eine 100 m hohe Antenne trägt.

Gehen Sie weiter nach links und Sie kommen an einer Stele vorbei, die an die 1944 erschossenen Widerstandskämpfer erinnert. Anschließend durchqueren Sie einen abwechslungsreichen Wald mit Buchen, Eichen, Tannen, Fichten und Waldkiefern, wobei Sie immer der Markierung o folgen.

Wenn Sie den Wald verlassen, finden Sie nach dem Bauernhof außerhalb des Rundwegs, 115 m weiter links, das Kreuz der Pestkranken (croix des Pestiférés).

Nehmen Sie den Weg durch die Felder wieder auf. In der Nähe eines alten Bauernhofs biegen Sie links auf eine Straße ab und nehmen dann rechts den Weg, der Sie über den Aussichtspunkt, die Rue de la Pelle und die Ruelle du Coteau zum Ausgangspunkt zurückführt.

Italiano :

Si ringrazia il Club dei Vosgi per la realizzazione di questa escursione e per il lavoro svolto dalle sue squadre durante tutto l’anno per tracciare e mantenere questi sentieri.

Marcatura ad anello verde

Un piacevole percorso urbano ed extraurbano che attraversa le colline e le foreste dei Vosgi con magnifiche viste sulla città.

All’uscita del parcheggio, svoltare a sinistra sulla strada segnalata da Rue des Soupirs per 50 m, quindi salire le scale a sinistra e svoltare a destra poco dopo nello Chemin des Gardes. In cima alle scale, si incontra un sentiero balconato che offre un bel panorama della città e conduce a Rue des Corvées. Salire a sinistra per 30 m, quindi svoltare a destra sul sentiero del Mont Carmel. Attraversate il bosco e scendete in rue des Soupirs in direzione della Quarante Semaine. Seguendo le indicazioni, si arriva alla fontana di Guéry dopo essere passati sotto un ponte di arenaria che trasporta una vecchia linea ferroviaria che serviva la cinta fortificata di Épinal.

Dalla fontana, svoltate a destra sul sentiero che si snoda ai piedi di rocce strapiombanti. Risalire la collina per raggiungere un crinale vicino a una piattaforma con un’antenna alta 100 metri.

Proseguite a sinistra per arrivare vicino a una stele eretta in memoria dei combattenti della resistenza fucilati nel 1944. Poi si cammina a lungo in un bosco variegato di faggi, querce, abeti, abeti rossi e pini silvestri, seguendo sempre i segnavia.

Quando si esce dal bosco, dopo la fattoria, si trova la croce di Les Pestiférés sulla sinistra, a 115 m.

Prendere il sentiero che attraversa i campi. In prossimità di un’antica fattoria, si svolta a sinistra su una strada e poi a destra sul sentiero che riporta al punto di partenza attraverso il punto panoramico, la rue de la Pelle e il viottolo collinare.

Español :

Gracias al Club de los Vosgos por la realización de esta excursión y por el trabajo realizado por sus equipos a lo largo del año para delimitar y mantener estos senderos.

Marca del anillo verde

Un agradable recorrido urbano y suburbano que atraviesa las colinas y los bosques de los Vosgos con magníficas vistas sobre la ciudad.

A la salida del aparcamiento, gire a la izquierda por la señalización de la Rue des Soupirs durante 50 m, luego suba las escaleras de la izquierda y gire a la derecha un poco más adelante en el Chemin des Gardes. En la parte superior de la escalera, llegará a un camino de balcones que ofrece una hermosa panorámica de la ciudad y le lleva a la Rue des Corvées. Suba a la izquierda durante 30 m, luego gire a la derecha por el camino del Mont Carmel. Cruce el bosque para bajar por la rue des Soupirs en dirección a la Quarante Semaine. Siga las marcas o para llegar a la fuente de Guéry después de pasar por debajo de un puente de arenisca que lleva una antigua línea de ferrocarril que servía al cinturón fortificado de Épinal.

Desde la fuente, gire a la derecha por el sendero que serpentea al pie de las rocas salientes. Sube por la ladera hasta llegar a una cresta cerca de una plataforma con una antena de 100 m de altura.

Continúe por la izquierda para llegar cerca de una estela erigida en memoria de los combatientes de la resistencia fusilados en 1944. A continuación, se camina durante mucho tiempo por un bosque variado compuesto por hayas, robles, abetos, pinos silvestres, siguiendo siempre las marcas.

Al salir del bosque, después de la granja, encontrará la cruz de Les Pestiférés a la izquierda a 115 m.

Toma el camino a través de los campos. Cerca de una antigua granja, gire a la izquierda por una carretera y luego a la derecha por el camino que le lleva de vuelta al punto de partida a través del mirador, la calle de la Pelle y el carril de la ladera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-24 par Système d’information touristique Lorrain