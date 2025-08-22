Circuit des éclusiers Saint-Louis Moselle

Circuit des éclusiers Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit des éclusiers 57820 Saint-Louis Moselle Grand Est

Durée : 240 Distance : 11400.0 Tarif :

Pour ce circuit, rendez-vous au parking situé entre l’écluse n°2 et l’écluse n°3 pour ensuite monter vers le Port Sainte Marie ou tout simplement sur le parking du Plan Incliné. De l’ancienne échelle d’écluses où subsiste l’âme des éclusiers et mariniers des siècles passés, en passant par de pittoresques rochers de grès rose et forêts ombragées, ce circuit vous mène au Plan Incliné, symbole du génie mécanique et hydraulique du XXe siècle. Suivre le balisage disque jaune.

+33 3 87 07 47 51

English :

For this tour, meet at the parking lot between lock n°2 and lock n°3 and then climb up to Port Sainte Marie, or simply at the Plan Incliné parking lot. From the old lock ladder, where the souls of lock-keepers and bargemen of past centuries still live on, through picturesque pink sandstone rocks and shady forests, this tour takes you to the Plan Incliné, a symbol of 20th-century mechanical and hydraulic engineering. Follow the yellow disc signs.

Deutsch :

Für diesen Rundgang begeben Sie sich zum Parkplatz zwischen Schleuse 2 und Schleuse 3 und steigen dann zum Port Sainte Marie hinauf oder einfach zum Parkplatz am Plan Incliné. Von der alten Schleusenleiter, wo die Seele der Schleusenwärter und Schiffer der vergangenen Jahrhunderte weiterlebt, über malerische rosa Sandsteinfelsen und schattige Wälder führt Sie dieser Rundweg zum Plan Incliné, dem Symbol der mechanischen und hydraulischen Genialität des 20. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Folgen Sie der Markierung gelbe Scheibe.

Italiano :

Per questo itinerario, recatevi al parcheggio tra le chiuse 2 e 3 e poi salite a Port Sainte Marie o semplicemente al parcheggio del Plan Incliné. Dalla vecchia scala delle chiuse, dove rivive lo spirito dei guardiani delle chiuse e dei barcarieri dei secoli passati, passando per le pittoresche rocce di arenaria rosa e le foreste ombrose, questo percorso vi porterà al Plan Incliné, simbolo dell’ingegneria meccanica e idraulica del XX secolo. Seguire la segnaletica a disco giallo.

Español :

Para realizar este recorrido, diríjase al aparcamiento situado entre las esclusas 2 y 3 y, a continuación, suba hasta Port Sainte Marie o, simplemente, hasta el aparcamiento del Plan Incliné. Desde la antigua escalera de la esclusa, donde perdura el espíritu de los escluseros y barqueros de siglos pasados, pasando por pintorescas rocas de arenisca rosa y bosques umbríos, este recorrido le llevará hasta el Plan Incliné, símbolo de la ingeniería mecánica e hidráulica del siglo XX. Siga las señales del disco amarillo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-23 par Système d’information touristique Lorrain