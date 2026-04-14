A la découverte de la biodiversité ordinaire !, Aux jardins de Francette, Saint-Louis

A la découverte de la biodiversité ordinaire ! Samedi 6 juin, 09h30 Aux jardins de Francette Haut-Rhin

Limité à 20 personnes. Inscription auprès de petitecamarguealsacienne@orange.fr Point de départ de la visite sur le site des jardins de Francette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Apprenez à mieux connaître votre ville et ses parcs et découvrez la biodiversité qu’ils abritent !

Plantes, fleurs et arbres investissent les lieux, mais savez-vous les reconnaître ? Connaissez-vous les bienfaits des arbres en ville ?

Partez à leur rencontre avec un animateur du CINE de la Petite Camargue alsacienne !

Animation proposée par la Ville de Saint-Louis

Inscription aurpès de petitecamarguealsacienne@orange.fr

Aux jardins de Francette 17 rue Peguy, 68300 Saint-louis Saint-Louis 68300 Bourgfelden Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « petitecamarguealsacienne@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:petitecamarguealsacienne@orange.fr »}] Découvrez les jardins partagés de Francette, en accès libre durant la manifestation. Parking à proximité et arceaux pour vélos.

Apprenez à mieux connaître votre ville et ses parcs et découvrez la biodiversité qu’ils abritent !

©Ville Saint-Louis