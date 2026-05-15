Saint-Louis

Festival Conç’Air

Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-17

Créé en 2005 à l’initiative de la Ville de Saint-Louis, le Festival Conç’Air est un événement estival gratuit consacré aux musiques actuelles. Chaque mois de juillet, la Place du Forum Jean-Marie Zoellé devient une véritable scène en plein air au cœur du territoire des Trois Pays, entre la France, la Suisse et l’Allemagne.

Pendant deux soirées, six artistes se produisent devant près de 20 000 spectateurs, dans une atmosphère chaleureuse et familiale. À taille humaine, le festival met à l’honneur la diversité musicale et l’esprit de convivialité transfrontalière.

Pour son édition 2026, le Festival Conç’Air accueillera une programmation éclectique réunissant des artistes incontournables et de nouveaux talents de la scène actuelle. Le vendredi 17 juillet, le public retrouvera La Fouine, RSKO et Juste Shani. Le samedi 18 juillet, place à Marine, Zélie et Hina pour une seconde soirée placée sous le signe de la découverte et du partage musical. 0 .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est

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English :

L’événement Festival Conç’Air Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue