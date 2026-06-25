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Visite guidée avec la directrice artistique Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Visite guidée avec la directrice artistique Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca Saint-Louis vendredi 28 août 2026.

Adresse
2 rue du Ballon
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Saint-Louis

Visite guidée avec la directrice artistique Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00

Date(s) :
2026-08-28

A l’occasion du Kunsttage Basel, découvrez l’exposition Tempesta en compagnie de la directrice artistique de la Fondation Olga Osadtschy, qui vous guidera à travers les œuvres, vous dévoilera quelques anecdotes et partagera avec vous sa vision de cette exposition hors du commun.

Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée pour la Fondation Fernet-Branca.

Inscription recommandée par mail à info@fondationfernet-branca.org ou par téléphone au 03 89 69 10 77   .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77  info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Visite guidée avec la directrice artistique Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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