AGENDA · Saint-Louis
Visite et atelier créatif Fondation Fernet-Branca Saint-Louis
samedi 29 août 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis
Informations pratiques
Peinture, tissu, argile, ligne – et toi au milieu de tout ça.
Dans cet atelier inspiré par l’exposition Tempesta, nous travaillons avec les matériaux de l’exposition et explorons ce que les corps, l’espace et la matière ont à voir les uns avec les autres. Aucune expérience nécessaire – juste de la curiosité.
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