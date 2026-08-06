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Visite et atelier créatif Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

samedi 29 août 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis

Visite et atelier créatif Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
15:00
Lieu
Fondation Fernet-Branca
Adresse
2, rue du Ballon
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
Gratuit

Peinture, tissu, argile, ligne – et toi au milieu de tout ça.
Dans cet atelier inspiré par l’exposition Tempesta, nous travaillons avec les matériaux de l’exposition et explorons ce que les corps, l’espace et la matière ont à voir les uns avec les autres. Aucune expérience nécessaire – juste de la curiosité.

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