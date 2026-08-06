Visite et atelier créatif Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

Peinture, tissu, argile, ligne – et toi au milieu de tout ça.

Dans cet atelier inspiré par l’exposition Tempesta, nous travaillons avec les matériaux de l’exposition et explorons ce que les corps, l’espace et la matière ont à voir les uns avec les autres. Aucune expérience nécessaire – juste de la curiosité.