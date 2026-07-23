Informations pratiques

Saint-Louis

Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été

12 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Une soirée pour fêter la fin de l’été spectacle, animations, cinéma de plein air… Cette année, le film projeté a fait l’unanimité parmi les votes le public aura la chance de voir Coco (Pixar & Walt Disney, 2017) sur grand écran, gratuitement !

Petite restauration sur place snacking salé et sucré (bonbons, glaces…) 0 .

12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11 cite.danzas@ville-saint-louis.fr

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English :

L’événement Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue