Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis
samedi 22 août 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été
12 rue Théo Bachmann Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Une soirée pour fêter la fin de l’été spectacle, animations, cinéma de plein air… Cette année, le film projeté a fait l’unanimité parmi les votes le public aura la chance de voir Coco (Pixar & Walt Disney, 2017) sur grand écran, gratuitement !
Petite restauration sur place snacking salé et sucré (bonbons, glaces…) 0 .
12 rue Théo Bachmann Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 11 cite.danzas@ville-saint-louis.fr
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English :
L’événement Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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