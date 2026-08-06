Informations pratiques

Venez explorer l’exposition Tempesta en compagnie du commissaire invité Daniel Kurjaković, qui vous guidera à travers les œuvres et partagera sa vision de cette exposition hors du commun.

Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée au cœur de la Fondation Fernet-Branca.

« Tempesta » réunit sept artistes de la scène internationale dont les pratiques se situent entre sculpture et installation. Cette grande exposition d’été fait coexister des approches hétérogènes qui engagent l’espace de manière directe. Les œuvres s’y déploient comme des prises de position, parfois prolongées par la vidéo ou l’objet.

Conçue pour l’architecture industrielle et épurée de la Fondation Fernet-Branca, l’exposition rassemble des productions inédites ainsi que des œuvres réajustées au lieu.