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Visite guidée de « Tempesta » avec Daniel Kurjaković Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

dimanche 30 août 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis

Visite guidée de « Tempesta » avec Daniel Kurjaković Fondation Fernet-Branca Saint-Louis

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00
Heure de fin
14:45
Lieu
Fondation Fernet-Branca
Adresse
2, rue du Ballon
Ville
68300 Saint-Louis
Département
Haut-Rhin
Tarif
Gratuit

Venez explorer l’exposition Tempesta en compagnie du commissaire invité Daniel Kurjaković, qui vous guidera à travers les œuvres et partagera sa vision de cette exposition hors du commun.
Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée au cœur de la Fondation Fernet-Branca.

« Tempesta » réunit sept artistes de la scène internationale dont les pratiques se situent entre sculpture et installation. Cette grande exposition d’été fait coexister des approches hétérogènes qui engagent l’espace de manière directe. Les œuvres s’y déploient comme des prises de position, parfois prolongées par la vidéo ou l’objet.
Conçue pour l’architecture industrielle et épurée de la Fondation Fernet-Branca, l’exposition rassemble des productions inédites ainsi que des œuvres réajustées au lieu.

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