Fernet-Branca, les secrets des caves Fondation Fernet-Branca Saint-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis
Informations pratiques
Visite guidée des anciennes caves de la distillerie Fernet-Branca
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte d’un lieu chargé d’histoire : les anciennes caves de la distillerie Fernet-Branca.
Fondée au début du XXe siècle, cette distillerie a longtemps été le théâtre de la fabrication d’un élixir aux vertus légendaires, mêlant plantes, épices et savoir-faire artisanal transmis de génération en génération. Aujourd’hui reconverti en site culturel, ce lieu conserve pourtant les traces vivantes de son passé industriel : voûtes de pierre, alambics d’époque, et cuves imposantes.
Le temps d’une visite commentée, laissez-vous guider dans les entrailles de ce patrimoine industriel unique en Alsace. Vous découvrirez les secrets de fabrication du Fernet-Branca, l’histoire de la famille Branca et l’aventure humaine qui a fait vivre ces caves pendant plus d’un siècle.
Une plongée fascinante entre patrimoine, mémoire ouvrière et architecture industrielle, à ne pas manquer ! Un
patrimoine industriel et artistique exceptionnel au cœur de Saint-Louis.
Toutes les heures entre 12h et 17h, le samedi 19 et le dimanche 20 septembre
Entrée libre
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