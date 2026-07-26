Nouvelles ailes pour l’aigle : rencontre avec Nicolas Tassart Fondation Fernet-Branca Saint-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis
Informations pratiques
Rencontre avec Nicolas Tassart, président de l’Alsacienne de Métallerie, Ferronnerie d’Art, autour de la restauration de l’emblème iconique de Fernet-Branca.
L’aigle de Fernet-Branca, emblème iconique veillant sur le site depuis des générations, s’apprête à retrouver toute sa splendeur. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez à la rencontre de Nicolas Tassart, président de l’Alsacienne de Métallerie, Ferronnerie d’Art, l’entreprise en charge de sa restauration.
Entre tradition et savoir-faire d’exception, il vous racontera les coulisses de ce chantier minutieux : les techniques de ferronnerie d’art mobilisées, les défis techniques rencontrés, et l’attachement patrimonial que représente la restauration d’un tel symbole pour le territoire.
Une occasion unique d’échanger avec un artisan passionné et de découvrir comment un savoir-faire ancestral permet de redonner vie à une figure emblématique du patrimoine.
Entrée libre
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