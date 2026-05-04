slowUp des 3 Pays Saint-Louis
slowUp des 3 Pays Saint-Louis dimanche 20 septembre 2026.
Saint-Louis
slowUp des 3 Pays
Rue du Stade Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le slowUp des 3 Pays invite à une escapade unique à travers la France, l’Allemagne et la Suisse, en passant par le cœur de la ville de Bâle. Sur 62 km, l’itinéraire offre une expérience riche et variée six traversées du Rhin, deux passages spectaculaires à proximité de centrales électriques, la découverte de charmants centres historiques et une ambiance multiculturelle portée par de nombreuses animations tout au long du parcours. 0 .
Rue du Stade Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +41 61 511 27 50
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English :
L’événement slowUp des 3 Pays Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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