Informations pratiques

A l’occasion du Kunsttage Basel, découvrez l’exposition Tempesta en compagnie de la directrice artistique de la Fondation Olga Osadtschy, qui vous guidera à travers les œuvres, vous dévoilera quelques anecdotes et partagera avec vous sa vision de cette exposition hors du commun.

Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée pour la Fondation Fernet-Branca.

Tempesta :

« Tempesta » réunit sept artistes de la scène internationale dont les pratiques se situent entre sculpture et installation. Cette grande exposition d’été fait coexister des approches hétérogènes qui engagent l’espace de manière directe. Les œuvres s’y déploient comme des prises de position, parfois prolongées par la vidéo ou l’objet.

Conçue pour l’architecture industrielle et épurée de la Fondation Fernet-Branca, l’exposition rassemble des productions inédites ainsi que des œuvres réajustées au lieu.