AGENDA · Saint-Louis
Les secrets des plantes : atelier ouvert Fondation Fernet-Branca Saint-Louis
samedi 19 septembre 2026 · Fondation Fernet-Branca · Saint-Louis
Informations pratiques
Le Fernet-Branca doit son caractère unique à un savant mélange de plantes et d’épices, savamment dosées selon une recette tenue secrète depuis des générations. Le temps d’un atelier ludique et sensoriel, notre médiatrice Coralie Oberlaender vous invite à percer une partie de ce mystère.
À travers un jeu olfactif, testez votre odorat et tentez de reconnaître, les plantes et épices qui entrent dans la composition de cet élixir emblématique. Une belle occasion d’exercer ses sens et de découvrir, à sa façon, les secrets de fabrication du Fernet-Branca.
Un atelier accessible à tous, petits et grands, pour une expérience aussi surprenante qu’instructive !
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