Informations pratiques

Saint-Louis

Visite guidée de « Tempesta » avec le commissaire invité Daniel Kurjakovic

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-30 2026-09-12

Venez explorer l’exposition Tempesta en compagnie du commissaire invité Daniel Kurjakovic, qui vous guidera à travers les œuvres et partagera sa vision de cette exposition hors du commun.

Une occasion privilégiée de découvrir les enjeux et les coulisses d’une exposition pensée au cœur de la Fondation Fernet-Branca.

Prix entrée à la Fondation

Inscription recommandée .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Visite guidée de « Tempesta » avec le commissaire invité Daniel Kurjakovic Saint-Louis a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue