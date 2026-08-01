L’été sur la place Soirée Jeux & Bulles Saint-Louis
samedi 15 août 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
L’été sur la place Soirée Jeux & Bulles
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 17:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Cet été, la nouvelle place de l’Hôtel de Ville devient un véritable lieu de vie et de convivialité avec L’été sur la place, un programme d’animations gratuites ouvert à tous. En famille ou entre amis, petits et grands sont invités à profiter de rendez-vous festifs, sportifs et culturels tout au long de l’été.
Monsieur Bulle De 17 h à 20 h
Petits et grands seront émerveillés par l’univers poétique de Monsieur Bulle. Entre sculptures de bulles, démonstrations spectaculaires et interactions avec le public, cette animation pleine de magie promet un moment de rêve et d’émerveillement pour toute la famille.
Soirée Jeux Grands jeux en bois De 17 h à 20 h
En accès libre, une sélection de grands jeux traditionnels en bois permettra à tous les publics de partager un moment ludique et convivial. Adresse, réflexion et amusement seront au rendez-vous dans une ambiance familiale. 0 .
Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 00 mairie@ville-saint-louis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’été sur la place Soirée Jeux & Bulles Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
À voir aussi à Saint-Louis (Haut-Rhin)
- Le Ciné des possibles Un été à la ferme Saint-Louis 11 août 2026
- Ciné-guinguette cinéma en plein air et soirée festive de fin de l’été Saint-Louis 22 août 2026
- Visite guidée avec la directrice artistique Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca Saint-Louis 28 août 2026
- Visite guidée de « Tempesta » avec Olga Osadtschy Fondation Fernet-Branca Saint-Louis 28 août 2026
- Visite et atelier créatif Fondation Fernet-Branca Saint-Louis 29 août 2026