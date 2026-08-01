Informations pratiques

Saint-Louis

L’été sur la place Soirée Jeux & Bulles

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Cet été, la nouvelle place de l’Hôtel de Ville devient un véritable lieu de vie et de convivialité avec L’été sur la place, un programme d’animations gratuites ouvert à tous. En famille ou entre amis, petits et grands sont invités à profiter de rendez-vous festifs, sportifs et culturels tout au long de l’été.

Monsieur Bulle De 17 h à 20 h

Petits et grands seront émerveillés par l’univers poétique de Monsieur Bulle. Entre sculptures de bulles, démonstrations spectaculaires et interactions avec le public, cette animation pleine de magie promet un moment de rêve et d’émerveillement pour toute la famille.

Soirée Jeux Grands jeux en bois De 17 h à 20 h

En accès libre, une sélection de grands jeux traditionnels en bois permettra à tous les publics de partager un moment ludique et convivial. Adresse, réflexion et amusement seront au rendez-vous dans une ambiance familiale. 0 .

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 00 mairie@ville-saint-louis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’été sur la place Soirée Jeux & Bulles Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue