Informations pratiques

Saint-Louis

Le Ciné des possibles Un été à la ferme

4 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Un été à la ferme, en partenariat avec l’association Climat 3 Frontières

Synopsis La ferme de ses parents a toujours été un terrain de jeux idéal pour Paul. Cet été, il a 12 ans. Il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. C’est la fin de l’insouciance, et peut-être, un passage de relais…

Projection suivi d’un échange et d’un verre de l’amitié. L’intervenant sera Jérémie Nussbaumer, agriculteur à Village-Neuf. .

4 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 10 20

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English :

L’événement Le Ciné des possibles Un été à la ferme Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue