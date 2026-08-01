Le Ciné des possibles Un été à la ferme Saint-Louis
mardi 11 août 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Le Ciné des possibles Un été à la ferme
4 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 20:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Un été à la ferme, en partenariat avec l’association Climat 3 Frontières
Synopsis La ferme de ses parents a toujours été un terrain de jeux idéal pour Paul. Cet été, il a 12 ans. Il est bien assez grand pour aider son père, qui lui confie certaines tâches, mais aussi ses inquiétudes. C’est la fin de l’insouciance, et peut-être, un passage de relais…
Projection suivi d’un échange et d’un verre de l’amitié. L’intervenant sera Jérémie Nussbaumer, agriculteur à Village-Neuf. .
4 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 10 20
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English :
L’événement Le Ciné des possibles Un été à la ferme Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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