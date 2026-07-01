Informations pratiques

Saint-Louis

Atelier Couleurs, Esprit, Corps et Modelage un chemin vers le bien-être

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Cet atelier propose un espace d’expression, de création et de bien-être où chaque participant peut explorer ses émotions à travers la couleur, le mouvement et le modelage. Il s’adresse à toute personne souhaitant développer sa créativité, renforcer sa confiance en elle et vivre un moment de détente dans un cadre bienveillant.

L’objectif n’est pas de réaliser une œuvre parfaite, mais de favoriser l’expression personnelle, l’écoute de soi et le plaisir de créer.

Inscription obligatoire par mail ou par téléphone .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Atelier Couleurs, Esprit, Corps et Modelage un chemin vers le bien-être Saint-Louis a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue