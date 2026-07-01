Atelier Couleurs, Esprit, Corps et Modelage un chemin vers le bien-être Saint-Louis
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Atelier Couleurs, Esprit, Corps et Modelage un chemin vers le bien-être
2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Cet atelier propose un espace d’expression, de création et de bien-être où chaque participant peut explorer ses émotions à travers la couleur, le mouvement et le modelage. Il s’adresse à toute personne souhaitant développer sa créativité, renforcer sa confiance en elle et vivre un moment de détente dans un cadre bienveillant.
L’objectif n’est pas de réaliser une œuvre parfaite, mais de favoriser l’expression personnelle, l’écoute de soi et le plaisir de créer.
Inscription obligatoire par mail ou par téléphone .
2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org
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English :
L’événement Atelier Couleurs, Esprit, Corps et Modelage un chemin vers le bien-être Saint-Louis a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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