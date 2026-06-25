Atelier méditation de pleine conscience — S’ancrer dans l’Ici et le Maintenant Saint-Louis vendredi 10 juillet 2026.

Saint-Louis

Atelier méditation de pleine conscience — S’ancrer dans l’Ici et le Maintenant

2 rue du Ballon Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-09-11

Dans le cadre de l’exposition Tempesta, la Fondation Fernet-Branca propose un atelier de méditation de pleine conscience inspiré de l’œuvre d’Andreas Waldmeier, dont la fontaine ouvre l’exposition comme une invitation à la présence.

Guidé(e) par les sensations de l’exposition — matières, sons, espaces — chacun(e) est invité(e) à s’ancrer dans l’instant présent à travers des exercices accessibles issus du MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Le MBSR est un programme de réduction du stress par la pleine conscience, développé dans les années 1970 et reconnu mondialement par la recherche scientifique. Respiration consciente, scan corporel, exploration sensorielle au contact de l’œuvre des outils simples à réinvestir au quotidien.

Aucune expérience requise. Merci de venir avec votre propre matériel et tapis.

Durée 1h30

Inscription obligatoire par mail à info@fondationfernet-branca.org ou par téléphone au 03 89 69 10 77 .

2 rue du Ballon Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 10 77 info@fondationfernet-branca.org

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English :

L’événement Atelier méditation de pleine conscience — S’ancrer dans l’Ici et le Maintenant Saint-Louis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue