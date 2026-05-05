Nouvelle image pour la Ravine Bois d’Inde, La Mouïna, Saint-Louis

Nouvelle image pour la Ravine Bois d’Inde Dimanche 7 juin, 09h00 La Mouïna Guadeloupe

Inscription obligatoire sur ecolambda@ecolambda.org places limitées à 30 personnes prévoir un pantalon, de bonnes chaussures, un bâton (recommandé) et de l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez décourvrir à travers une randonnée gratuite, la Ravine Bois d’Inde qui se transforme. Les espèce d’hier, dominantes, cèdent, aujourd’hui la place à d’autres espèces !

Sur le plateau ce sont les « Pòyé » (Tabebuia pallida) et les « Z’oliv » (Byrsonia lucida) qui s’effacent, peu à peu, devant les « Térébrères résineux » (Neolaugeria resinosa).

Les « Bwa foumi » (Sideroxylon salicifolium), espèces de plateau, eux, glissent progressivement vers le versant !

Dans la ravine, les « Kanpèch » (Haematoxylon campechianum), privés de lumière, s’effondrent, laissant le champ libre aux « Savonnèt » (Lonchocarpus punctatus), « Akoma » (Sideroxylon foetidissimum) et autres espèces mieux adaptées …

Randonnée de niveau 2, avec un passage de niveau 3

La Mouïna 97134 SAINT LOUIS LA POINTE SARAGOT Saint-Louis 97134 Guadeloupe Guadeloupe Siège de l’amicale ECOLAMBDA où poussent les z’oliv et vivent les tortues molokoy et les golomines Parking sur place

Rendez-vous aux jardins

Judith Finel