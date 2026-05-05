Nouvelle image pour la Ravine Bois d’Inde, La Mouïna, Saint-Louis
Nouvelle image pour la Ravine Bois d’Inde, La Mouïna, Saint-Louis dimanche 7 juin 2026.
Nouvelle image pour la Ravine Bois d’Inde Dimanche 7 juin, 09h00 La Mouïna Guadeloupe
Inscription obligatoire sur ecolambda@ecolambda.org places limitées à 30 personnes prévoir un pantalon, de bonnes chaussures, un bâton (recommandé) et de l’eau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Venez décourvrir à travers une randonnée gratuite, la Ravine Bois d’Inde qui se transforme. Les espèce d’hier, dominantes, cèdent, aujourd’hui la place à d’autres espèces !
Sur le plateau ce sont les « Pòyé » (Tabebuia pallida) et les « Z’oliv » (Byrsonia lucida) qui s’effacent, peu à peu, devant les « Térébrères résineux » (Neolaugeria resinosa).
Les « Bwa foumi » (Sideroxylon salicifolium), espèces de plateau, eux, glissent progressivement vers le versant !
Dans la ravine, les « Kanpèch » (Haematoxylon campechianum), privés de lumière, s’effondrent, laissant le champ libre aux « Savonnèt » (Lonchocarpus punctatus), « Akoma » (Sideroxylon foetidissimum) et autres espèces mieux adaptées …
Randonnée de niveau 2, avec un passage de niveau 3
La Mouïna 97134 SAINT LOUIS LA POINTE SARAGOT Saint-Louis 97134 Guadeloupe Guadeloupe Siège de l’amicale ECOLAMBDA où poussent les z’oliv et vivent les tortues molokoy et les golomines Parking sur place
Rendez-vous aux jardins
Judith Finel
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