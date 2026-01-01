Brocante Saint-Louis

Brocante

Place de l’Europe Saint-Louis Haut-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-18 07:00:00

fin : 2026-05-17 12:00:00

2026-01-18 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19

La brocante de Saint-Louis est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d’antiquités et design vintage.

C’est l’occasion idéale pour dénicher l’objet insolite et plein de souvenirs qui viendra enrichir votre collection ou donner un charme irrésistible à votre intérieur meubles en bois précieux, livres ou jouets anciens, bijoux, lampes, bibelots, vaisselle, sculptures, poteries…

Tous les exposants sont des professionnels et sauront vous guider vers la meilleure trouvaille ! 0 .

Place de l’Europe Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 52 00 marches@ville-saint-louis.fr

