L’EXPLOITATION D’ÉLOI CEMIR, EXPLOITATION D’ELOI CEMIR, Saint-Louis

L’EXPLOITATION D’ÉLOI CEMIR Samedi 6 juin, 09h00 EXPLOITATION D’ELOI CEMIR Guadeloupe

10€ pour le repas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Cémir vous ouvre les portes de son domaine pour une épopée sensorielle au cœur des champs. Ici, la terre dicte le menu : vous dégusterez un repas authentique, cueilli à l’aube et cuisiné avec âme.

An nou poté kwi à zot, évè kuiyè é koutô, pou nou sa partajé on bon ti moman. »

EXPLOITATION D’ELOI CEMIR 97134 Saint-LOUIS Saint-Louis 97134 Guadeloupe Guadeloupe +590 690.552.669 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.552.669 »}, {« type »: « email », « value »: « eloicemir@gmail.com »}] l’exploitation de Cémir Éloi représente son univers et son identité

L’exploitation d’Éloi Cémir un univers exceptionnel

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